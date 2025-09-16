Org. Bayraktaroğlu Azerbaycan'ı Ziyaret Etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Azerbaycan Savunma Bakanı General Polkovnik Zakir Hasanov tarafından kabul edilmiş ve Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev tarafından resmi törenle karşılanmıştır. Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler icra etmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Azerbaycan'ın Milli Lideri Merhum Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in kabrini, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlik defterini imzaladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.