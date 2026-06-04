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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosu ile görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Selanik/Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik ile görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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