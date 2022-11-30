Genelevde 3 kadınla birden ilişkiye giren adam kendini kaybetti, son hali kameraya yansıdı

Afrika'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde 3 kadınla ilişkiye giren bir şahıs, ilişkinin ardından baygınlık geçirdi. Kadınların devreye girmesiyle sandalyeye oturtulan şahıs, çevredekilerin desteği ile kendine gelebildi.

Nijerya'da son derece ilginç bir olay yaşandı. Elde edilen bilgilere göre geneleve giden bir şahıs, tüm ısrarlara rağmen talebinden vazgeçmedi ve 3 kadınla birden cinsel ilişkiye girmek istedi.

SONUNDA KABUL ETTİREBİLDİ

Kadınlara isteğini kabul ettiren şahıs, 3 kadınla birden ilişkiye girdi. Fakat ilişki bittiğinde perişan hale geldi. Kadınlar, adamın öldüğünü düşündüğü hemen çevredekilere haber verdi. Çevredeki birçok kişi odaya koştu.

SANDALYEYE OTURTUP YÜZÜNE SU VURDULAR

Bir kadının yardımıyla sandalyeye oturan şahıs, yüzüne su vurulmasının ardından biraz kendisine geldi. Dinlenen ve su içen şahsın bir süre sonra tamamen kendisine geldiği öğrenildi. Ancak o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.