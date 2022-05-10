Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı - Haberler

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Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı

İngiltere'de daha önce hayat kadını olarak çalışan Sandra Moore adlı kadın, erkeklerin girmesi yasak olan motele gizlice erkek arkadaşını soktu. Polis tespitlerine göre ikilinin banyoda cinsel fantezide bulunduğu sırada duş hortumunun borusu nedeniyle nefessiz kalan kadın can verdi.

İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu. Daha önce hayat kadını olarak çalışan ancak son zamanlarda hayat kadınlığı yapmayı bırakan Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.

Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu. İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.

Motelde diğer odada kalan kadınlar, Moore'nin odasından çıkan bir erkeği gördüklerini ifade etti. Polis ekipleri de olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından konuyla ilgili tespitlerini açıkladı.

İnceleme sonucunda genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının ölümünde erkek arkadaşının ihmali olmadığı düşünülüyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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