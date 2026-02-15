Haberler

Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Güncelleme:
Brezilya'da yaşayan Adriana ve Leandro isimli çift, 19 yıllık birlikteliklerinin ardından kendilerini bebekken terk eden ve her ikisinin de adı Maria olan annelerini bulmaya çalışırken kardeş olduklarını öğrendi.

  • Adriana (39) ve Leandro (37) 19 yıl birlikte yaşadıktan ve bir kız çocuk büyüttükten sonra aynı biyolojik anneye sahip olduklarını öğrendi.
  • Çift, kardeş olduklarını öğrenmelerine rağmen ilişkiyi sürdürme kararı aldı.

Brezilya'da yaşayan Adriana (39) ve Leandro (37), yaklaşık 19 yıl boyunca birlikte yaşayıp bir kız çocuk büyüttükten sonra, yıllardır aradıkları biyolojik annelerini bulmak için yardıma başvurdu. Her ikisi de bebekken anneleri tarafından terk edilmiş ve annelerinin adının Maria olduğunu biliyordu. Bu ortak bilgi ilk başta tesadüf olarak değerlendirilmişti.

KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Arayış, yerel bir radyo programı aracılığıyla ilerledi. Program sırasında Adriana'nın biyolojik annesi açığa çıktı; ancak konuşma esnasında annenin, başka bir çocuğu da olduğu ortaya çıktı — bu çocuk Leandro'ydu. Böylece Adriana ile kocası Leandro'nun, aynı biyolojik anneye sahip oldukları, yani kardeş oldukları gerçeği ortaya çıktı.

"İLİŞKİYİ SÜRDÜRME KARARI ALDILAR"

Çift, şok edici gerçekle yüzleşmelerine rağmen birbirlerine karşı sevgi ve bağlılıklarını koruduklarını belirtti. Bazı haberlere göre, ilişkiyi sürdürme kararı aldılar ve aile olarak kalmaya devam etmeyi düşündüler. Uzmanlar bu tür durumlarda bazen Genetik Cinsel Çekim (Genetic Sexual Attraction) gibi psikolojik olguların etkili olabileceğini belirtiyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

bu saatten sonra ayrilsan nasıl olur ayrılmasan nasıl Allah korusun

