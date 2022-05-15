Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı - Haberler

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Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika'da gerçekleştiği iddia edilen bir düğünde gelinin giydiği aşırı dekolteli gelinlik dikkat çekti. Salona giren gelini gören damadın ise durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiği iddia edilen düğünde ilginç anlar yaşandı. Dekolteli bir gelinlik tercih eden gelin, müziğin ve alkışların arasında salona girdi.

DAMAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada gelini gören damat ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzun süre geline bakakalan damat, güçlükle kendi yerine oturabildi.

GELİN İLGİSİZ GÖRÜNDÜ

Bu sırada gelin de her şeyden habersizce düğüne devam etti. Fakat damadın yaşadığı durum ne konukların ne de izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık, Gelinlik, Dünya, Haberler

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