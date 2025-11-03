Haberler

Gazze Zirvesi İstanbul'da Başladı

Gazze Zirvesi İstanbul'da Başladı
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Gazze Zirvesi', İstanbul'da başladı. Zirveye birçok ülkenin Dışişleri Bakanları katılırken, Gazze'deki ateşkes ve insani durum ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ' Gazze Zirvesi' İstanbul'da başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ' Gazze Zirvesi' İstanbul'da başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları katılıyor. Toplantı öncesinde Bakan Fidan ve diğer ülkelerin Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi. Zirvede Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
