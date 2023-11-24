Gazze'ye insani yardım tırları giriş yapmaya başladı

Hamas ile İsrail arasında sağlanan insani ara mutabakatı kapsamında Mısır'dan Gazze'ye yakıt ve gıda yüklü tırların giriş yaptığı belirtildi.

Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt ve gıda yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi.

AA muhabirinin ulaştığı Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğruladı.

Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde 4 tanker akaryakıt, 4 tanker evde kullanıma uygun doğal gaz Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler heyetine teslim edildi.

Akaryakıt ve doğal gaz girişinin, çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan bu yana gaz, akaryakıt ve yardım yüklü 60 tırın Gazze'ye giriş yaptığını söyledi.

Ebu Muhsin, "Gazze'ye bugün 84 ton gaz taşıyan 4 tır ile 150 bin ton akaryakıt taşıyan 3 tırın gireceğini" ifade etti.

İnsani ara müddetince Gazze'ye günlük 130 bin litre dizel yakıt ile 4 tır gaz ulaştırılması öngörülüyor. Cuma günü boyunca da Gazze'ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 230 yardım tırının girmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi, normal şartlarda günlük 400 bin litre, yani 500 tır yakıta ihtiyaç duyuyor.

Hastanelerde birincil ihtiyaç olan, kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati önceliğe sahip.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti.

Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti.

Hamas, dün, insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 230 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.