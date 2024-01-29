Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katletti.

KAN GÖLÜNE DÖNEN GAZZE'DE DURUM İÇLER ACISI

Savaşın devam ettiği süreçte Gazze'den yayın yapmaya çalışan bir muhabirin canlı yayında yaşadıkları ise bölgede durumun içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.

MUHABİR AÇLIK VE YORGUNLUKTAN BAYILDI

Gazze'deki son gelişmeleri canlı yayında aktarmaya çalışan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, milyonlarca kişinin kendisini izlediği sırada açlık ve yorgunluktan bayıldı. Dahoudi'nin bayılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.