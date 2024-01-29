Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı
Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, İsrail'in kan gölüne çevirip 26 binden fazla sivili katlettiği Gazze'den yayın yaparken açlık ve yorgunluktan bayıldı. Canlı yayın sırasında bayılan Dahoudi'nin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katletti.
KAN GÖLÜNE DÖNEN GAZZE'DE DURUM İÇLER ACISI
Savaşın devam ettiği süreçte Gazze'den yayın yapmaya çalışan bir muhabirin canlı yayında yaşadıkları ise bölgede durumun içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.
MUHABİR AÇLIK VE YORGUNLUKTAN BAYILDI
Gazze'deki son gelişmeleri canlı yayında aktarmaya çalışan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, milyonlarca kişinin kendisini izlediği sırada açlık ve yorgunluktan bayıldı. Dahoudi'nin bayılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.