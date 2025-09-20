Gazze'den kahreden görüntü: Sırtındaki kardeşiyle ağlayarak göç etti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarıyla yaklaşık 360 kilometrekarelik daracık alana sıkışan Gazzeliler, yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırarak, sivilleri zorla güneye göç etmeye zorluyor.

ACI DOLU GÖRÜNTÜLER

Göç sırasında kaydedilen görüntülerde, sırtında kardeşini taşıyan küçük bir Gazzeli çocuğun ağlayarak yürüdüğü anlar dünyada yankı uyandırdı. Aynı yaşlardaki çocuklar dünyanın başka yerlerinde parklarda oynarken, Gazze'deki çocuklar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMEK ZORUNDALAR

Araç bulamayan Filistinliler, aralarında yaralı, hasta, yaşlı ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyle birlikte yaklaşık 20 kilometrelik yolu yaya katetmeye çalışıyor. Kimi tekerlekli sandalyeyle, kimi koltuk değnekleriyle ilerlerken, çocuklar da güçlerinin yettiği kadar eşyaları taşıyarak ailelerine destek oluyor.