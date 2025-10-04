Haberler

Gazze'deki İnsanlık Dramı Çorlu'da Anlatıldı

Gazze'deki İnsanlık Dramı Çorlu'da Anlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE Şeridi'nde katledilen Hind Receb'in ailesiyle beraber hayatını kaybettiği otomobilin temsili modeli, Çorlu'daki sergide sergilendi. Sergide, Gazze'de yaşanan insani dramın boyutları ve çocukların yaşadığı zorluklar fotoğraflarla anlatıldı.

GAZZE Şeridi'nde Hind Receb'in (6) ailesi ile birlikte İsrail güçleri tarafından katledildiği, 355 kurşunun isabet ettiği otomobilin yeniden oluşturulan temsili modeli, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sergilendi. İlçede Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi kapsamında getirilen otomobil, vatandaşların ilgisini çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin İnsiyatifi tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramının anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, Gazze'de 2024 yılının Şubat ayında İsrail güçleri tarafından kurşunlarla hedef alınan araçta ailesinden 5 kişiyle mahsur kalıp, daha sonra cansız bedenine ulaşılan Hind Receb de anıldı. Hind Receb'in hayatını kaybettiği, İsrail askerleri tarafından 355 kurşun sıkılan otomobilin yeniden oluşturulan temsili modeli de alanda sergilendi. Filistin'de yaşanan saldırıların boyutunu anlatmak amacıyla oluşturulan sergide; Gazze'deki yıkım, çocukların yaşadığı zorluklar ve sivil kayıpları konu alan fotoğraflar yer aldı. Vatandaşlar, sergiyi gezerek Gazze'deki dramı bir kez daha yakından hissetti. Sergi, gün boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Sergi aynı zamanda duygusal anlara neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor

Gıda sahtekarlarının listesi güncellendi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.