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Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları için çatışmalara ara verilecek

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de yapılacak çocuk felci aşılaması nedeniyle çatışmalara 'insani ara' verileceğini duyurdu. Aşılama çalışmalarına Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA destek verecek. 10 yaş altındaki 640 bin çocuğa ikişer doz çocuk felci aşısı yapılacak.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de yapılacak çocuk felci aşılaması nedeniyle 1 Eylül'den itibaren bölgede çatışmalara 'insani ara' verileceğini duyurdu.

DSÖ Filistin Bölge Temsilcisi Rik Peeperkorn, dün New York'ta düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Gazze'de çatışmalara üç günlük periyotlar halinde 'insani ara' verileceğini açıkladı. Aşılama çalışmalarına Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM'nin Filistin Ajansı (UNWRA) destek verecek. Uygulama kapsamında 10 yaş altındaki 640 bin çocuğa ikişer doz çocuk felci aşısı yapılacak. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus karar ile ilgili olarak, "Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının 1 Eylül'de başlaması planlanmaktadır. Belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesi ve kampanyanın uygulanması için tahliye emirlerinin askıya alınması yönündeki taahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak tek kalıcı ilaç barıştır. Gazze'deki tüm çocukları tam anlamıyla korumanın tek yolu ateşkestir" dedi.

10 AYLIK BİR BEBEK 25 YIL SONRA İLK KEZ ÇOCUK FELCİNE YAKALANMIŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan 'poliovirüsün' 25 yıl sonra ilk kez tespit edildiğini duyurmuştu. BM ve ortakları tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşının altında 640 binden fazla çocuğun aşılanacağı ifade edilmişti. BM Genel Sekreteri António Guterres, "Gazze'de yüz binlerce çocuk risk altında" ifadelerini kullanarak, aşılama sürecinin başarılı olabilmesi için aşı ve gerekli ekipmanların ulaşımının kolaylaştırılması, ayrıca çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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