Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Netanyahu: Savaş henüz bitmedi, gidecek çok yolumuz var

Netanyahu'dan ateşkese saatler kala endişelendiren sözler
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş

Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail siyaseti karıştı. Muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak, ateşkesi tutuklanma ve ABD'nin seçilmişi Başkanı Trump korkusu nedeniyle kabul ettiğini öne sürdü. Ayrıca istifa eden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de anlaşmanın kabul edilmesinin ardından istifa ederek Netanyahu'yu suçladı.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı.

İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından ise İsrail siyaseti adeta birbirine girdi.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA ŞOK SUÇLAMA

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yaptığı açıklamayla İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken suçlamalar yöneltti. Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi tutuklanmaktan ve ABD'nin seçilmişi Başkanı Donald Trump'tan korktuğu için kabul ettiğini öne sürdü.

Lapid, "Netanyahu, tutuklanmaktan ve Trump'tan korkuyoru. Ateşkesi bu yüzden kabul etti. İsrail'in çıkarlarını düşündüğü için değil" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDEN BAKAN DA NETANYAHU'YU HEDEF ALDI

İsrail'in ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından istifa kararı alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir da Netanyahu'yu suçladı.

"Netanyahu, ateşkesi onaylamamız için Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını ve Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimleri kurulmasını teklif etti" diyen Gvir, "Ama inancımdan taviz verecek değilim" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlanmıştı. 19 Ocak itibari ile başlayacak anlaşmaya göre İsrailli 33 esir, 6 haftalık bir plan dahilinde serbest bırakılacak. İsrail'de 7 Ekim'den bu yana tutukladığı 19 yaş altındaki Filistinlileri serbest bırakacak.

Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha
img

Ateşkes sonrası İsrail karıştı! Netanyahu'ya şok suçlamalar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Netenyahu'ya kızmayın yahu. Adam elinden gelenin en iyisini yapıyor işte!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

Herkes son saniyede yaşanan bu pozisyonu konuşuyor
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.