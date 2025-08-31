Gazze'de 660 Bin Çocuk Üç Yıldır Okula Gidemiyor

Gazze'de 660 Bin Çocuk Üç Yıldır Okula Gidemiyor
BM, Gazze'de 660 bin çocuğun savaş nedeniyle üç yıl boyunca okula gidemediğini duyurdu. UNRWA, çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze'de 660 bin çocuğun üç yıldır okula gidemediğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, çocukların her zaman korunması gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Gazze'deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Ateşkes çağrısı yapılıp, çocukların okullarına ve hayatlarına dönmelerine izin verilmesi talep edilen açıklamada, "660 bin çocuk savaş nedeniyle üç yıldır okul dışında. Gazze'de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
