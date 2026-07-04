Gana'da sel: 34 ölü

GANA'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, 28 Haziran'dan itibaren devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Akra'nın yanı sıra 6 vilayette selin etkili olduğunu açıkladı. Yartey, sel nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı