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Gana'da sel: 34 ölü

Gana'da sel: 34 ölü
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Gana'da 28 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Akra ve 6 vilayette meydana gelen sel felaketinde 34 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

GANA'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, 28 Haziran'dan itibaren devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Akra'nın yanı sıra 6 vilayette selin etkili olduğunu açıkladı. Yartey, sel nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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