Gana'da otobüsle ambulans çarpıştı: 16 ölü

GANA'nın Ashanti bölgesinde bir yolcu otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Gana'nın Ashanti bölgesindeki Kumasi-Sunyani kara yolunun Potrikrom mevkisinde, Kumasi kentinden Bechem yönüne giden yolcu otobüsü, karşı yönden gelen bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan yolcu otobüsündeki 16 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay sırasında ambulanstaki 7 aylık bir bebeğin kazadan sağ kurtulduğu ve bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan ambulans sürücüsü ile kazadan sağ kurtulan diğer yolcuların ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi.

Yerel makamlardan ve görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre kazanın, ambulansın başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada meydana geldiği aktarıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı