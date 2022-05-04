Fransa'yı karıştıran iç çamaşırı skandalı! Genç vekilin oyunu Macron'un başını fena yaktı - Haberler

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Fransa'yı karıştıran iç çamaşırı skandalı! Genç vekilin oyunu Macron'un başını fena yaktı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Fransa'da geçen ay yapılan seçimlerle tekrar cumhurbaşkanlığına seçilen Emmanuel Macron, zor günler geçiriyor. Macron'un partisinden Montpellier vekili 39 yaşındaki Coralie Dubost'un, ayda 2 bin euroyu bulan iç çamaşırı ve giyim harcamalarını parlamentonun gideri olarak gösterip hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi İlerleyen Cumhuriyet'ten Montpellier vekili 39 yaşındaki Coralie Dubost'un kişisel harcamalarını vergi mükelleflerinin paralarıyla yapması ülkeyi birbirine kattı.

Ülkede skandal bir süre önce çıktı. Dubost'un ayda 2 bin euroyu bulan iç çamaşırı ve diğer giyim harcamalarını parlamentonun gideri olarak gösterdiği ve hiç ödeme yapmadığı tespit edildi. Suçlamaların ardından parlamentoda etik soruşturmasında incelemeler başlatılırken iddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte Dubost görevinden istifa etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığını kazanan ve gelecek aylarda yapılacak parlamento seçimi öncesinde bu istifa parlamentoda çoğunluğu sağlamak isteyen Macron'a ağır bir darbe oldu.

İş dünyası ve akademinin yakından tanıdığı Dubost, Fransa'nın en tarz sahibi siyasilerinden biri olarak biliniyordu. Dubost, "Siyasi yaşamı bırakma ve kendimi aileme adama zamanının geldiğini düşünüyorum. Son dönemde haksız saldırıların hedefi oldum" ifadesini kullandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ile iki yıllık ilişkisini geçen sene bitiren Dubost'un kendisine verilen aylık 5.373 euroluk harcırahı bu tür ürünlere harcadığı kaydedildi. Konuyla ilgili olarak Dubost, "Ben salaklık yaptım. Yalancılık yapmadım. Parlamentoda giydiğim kıyafetler ile kişisel kıyafetler farklı. Özel hayatımda ve iş dünyasında aynı kıyafetleri giymiyorum" derken, kendisine verilen harcırah ile yapılan otel ve yemek harcamaları ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Dünya, Haberler

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