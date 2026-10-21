Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000D düştü, 1 kişi öldü

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FRANSA'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 'Mirage 2000D' tipi savaş uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 22.30 sıralarında Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 'Mirage 2000D' tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta biri pilot 2 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı