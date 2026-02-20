Fransa Dışişleri Bakanı, AB Komisyonu'nun Gazze Barış Kurulu'na Katılımını Eleştirdi

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, AB Komisyonu'nun Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun Washington'da düzenlenen toplantısına katılımına, AB Konseyi'nden bu yönde bir yetki almadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Washington'daki Gazze Barış Kurulu toplantısında yer almasını eleştirdi. Komisyonun söz konusu zirveye katılmak için AB Konseyi'nden herhangi bir yetki almadığını vurgulayan Barrot, "AB Komisyonu Washington'da düzenlenen Barış Kurulu toplantısına asla katılmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Barrot ayrıca, Barış Kurulu'nun gündeme getirdiği meşru siyasi konuların ötesinde, AB Komisyonu'nun her türlü koşulda Avrupa hukukuna ve Avrupa'nın kurumsal dengesine titizlikle saygı göstermek zorunda olduğunun altını çizdi.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu'nun ilk liderler zirvesinde, AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica yer almıştı.

