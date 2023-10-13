Fransa'da Selam Veren Kadın Gözaltına Alındı
Dünya Haberleri
Fransa'da bir kadın, oturduğu binadaki işçilere 'selamünaleyküm' dediği için komşusu tarafından polise şikayet edildi ve bir süre gözaltında tutuldu. Avukatı, kadının serbest bırakıldığını ancak polisin 'mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı' gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.
Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.
Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.