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Fransa'da Selam Veren Kadın Gözaltına Alındı

Fransa'da bir kadın, oturduğu binadaki işçilere 'selamünaleyküm' dediği için komşusu tarafından polise şikayet edildi ve bir süre gözaltında tutuldu. Avukatı, kadının serbest bırakıldığını ancak polisin 'mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı' gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.