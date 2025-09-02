Fransa'da bıçaklı saldırgan alarmı: 4 yaralı
Fransa'nın Marsilya kentinde Tunus uyruklu bir şahıs, yoldan geçen insanları bıçakla saldırdı. Olayda 4 kişi bıçaklanarak yaralanırken, polis ekipleri saldırgan şahsı peş peşe ateş ederek etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Fransa'da 4 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
FRANSA'DA BIÇAKLI SALDIRI: 4 YARALU
Fransa'nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis, bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirterek, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu ifade etti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polisin saldırganı vurduğu anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.