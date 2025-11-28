Haberler

Fransa'da hapishaneden film gibi kaçış

Fransa'da hapishaneden film gibi kaçış
Güncelleme:
Fransa, Dijon Cezaevi'nden yaşanan film sahnesini aratmayan firarı konuşuyor. Dronlarla içeri sokulduğu değerlendirilen bıçakları kullanan iki mahkûm, hücrelerinin parmaklıklarını keserek gece yarısı cezaevinden kaçmayı başardı. Olay, ülkede cezaevi güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • Fransa'nın Dijon Cezaevi'nden iki mahkum dronlarla içeri sokulan bıçaklar kullanarak parmaklıkları kesip kaçtı.
  • Kaçan mahkumlardan biri 19 yaşında cinayete teşebbüs ve suça teşvik suçlamalarıyla yargılanan, diğeri 32 yaşında eşine yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklu bulunan bir erkek.
  • Fransa'da cezaevlerinin toplam kapasitesi 62.509 olmasına rağmen 85.000'den fazla mahkum bulunuyor ve doluluk oranı %135,9'a ulaşmış durumda.

Fransa, ülkenin doğusundaki Burgonya bölgesinde bulunan Dijon Cezaevi'nden gelen akıl almaz firarla çalkalanıyor. Dronlarla içeri sokulan bıçakları kullanarak parmaklıkları kesen iki mahkûm, güvenlik kameralarını atlatarak cezaevinden kayıplara karıştı. Ülke, "nasıl oldu da fark edilmedi?" sorusuna yanıt arıyor.

Kaçan mahkûmlardan birinin cinayete teşebbüs ve suça teşvik suçlamalarıyla yargılanan 19 yaşında bir genç, diğerinin ise eşine yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklu bulunan 32 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

SENDİKA: AYLARDIR UYARIYORUZ, KİMSE DUYMADI

FO Adalet Sendikası, Dijon Cezaevi'ndeki güvenlik zaafiyetine uzun süredir dikkat çektiklerini hatırlatarak hapishane yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sendika, sosyal medya açıklamasında "Aylarca uyardık, yönetim ise sahadaki gerçekleri görmeyi reddederek tamamen kör olmayı seçti" ifadelerine yer verdi.

FRANSA CEZAEVLERİNDE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Dijon'daki firar, geçtiğimiz hafta Rennes-Vézin Cezaevi'nde bir mahkûmun gezinti sırasında kaçmasının hemen ardından geldi. Adalet Bakanı Gérald Darmanin, olayın ardından cezaevi müdürünü görevden aldı.

Adalet Bakanlığı'nın temmuz verileri de tabloyu doğruluyor: Cezaevlerinin toplam kapasitesi 62 bin 509 olmasına rağmen, ülkede 85 bini aşkın mahkûm bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 135,9'a çıkmış durumda; bazı cezaevlerinde ise bu oran yüzde 200'leri aşıyor.

Fransa, üst üste yaşanan firar olaylarıyla birlikte cezaevlerinde artan güvenlik açıklarını ve aşırı yoğunluğu tartışmaya devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

