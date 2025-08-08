Florida'daki 'Timsah Alcatraz' Gözaltı Merkezi İnşaatı Durduruldu

Florida'daki 'Timsah Alcatraz' Gözaltı Merkezi İnşaatı Durduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da inşa halindeki 'Timsah Alcatraz' göçmen gözaltı merkezinin inşaatı, çevre yasalarının ihlali iddiaları nedeniyle yargıç kararıyla geçici olarak durduruldu. Everglades bölgesindeki sulak alanda yapılan inşaatta 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama ve altyapı çalışmaları yasaklandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki 'Timsah Alcatraz' olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin inşaatı, çevre yasalarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin süren dava kapsamında yargıç kararıyla geçici olarak durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletindeki 'Timsah Alcatraz' olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin inşaatının durdurulması kararı, Miami'de görev yapan ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams tarafından duruşmada açıklandı. Karara göre, Everglades bölgesinde çevre açısından hassas sulak alanda inşa edilen tesiste 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılması yasaklandı. Tesisin mevcut faaliyetlerini sürdürmesi ve göçmenleri barındırmasına izin verildi.

Davacı taraf, duruşmalarda sundukları tanık ifadeleriyle, projenin Everglades ekosistemine geri dönülmez zarar vereceğini kaydetti. Federal ve eyalet hükümetlerini temsil eden avukatların ise gelecek hafta mahkemeye savunma sunmaları bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti

Bakanlık 3 harfli marketlerden yağan görüntüler sonrası düğmeye bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.