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Florida'daki Lisede Tüberküloz Vakası Tespit Edildi

Florida'daki Lisede Tüberküloz Vakası Tespit Edildi
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ABD'nin Florida eyaletindeki bir lisede tüberküloz vakası tespit edildi. Sağlık ekipleri, risk altındaki kişilerle iletişime geçti ve gerekli önlemler alındı.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir lisede tüberküloz vakası tespit edildiği bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir lisede tüberküloz vakası tespit edildi. Sağlık ekipleri, risk altındaki kişilerle doğrudan iletişime geçildiğini ve gerekli sağlık önlemlerinin alındığını belirtti. Okulun eğitim faaliyetlerine devam ettiği, ancak durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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