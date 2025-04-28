Florida'da Feribot ile Tekne Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde feribot ile teknenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Clearwater Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentin Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında bir feribot, özel bir tekneyle çarpıştı. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, kazada 50 yolcu kapasiteli feribotun 42 kişi taşıdığını belirtti. Açıklamada, "Yaralıların tümü feribottan. Feribota çarpan özel tekne olay yerinden kaçtı" ifadesi kullanıldı.

ABD Sahil Güvenliği'nin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.