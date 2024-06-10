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Florida'da banka soygununda keskin nişancı tarafından vurulan soyguncunun görüntüleri paylaşıldı

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ABD'nin Florida eyaletinde Şubat ayında meydana gelen banka soygununda keskin nişancının, soyguncuyu vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Soygun sırasında rehin alınan banka çalışanları ise sağ salim kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde Şubat ayında meydana gelen banka soygununda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibinden keskin nişancının, soyguncuyu vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde keskin nişancının bilgisayar ekranının arkasından atışı yaptığı görüldü.

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı. Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran'da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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