Filistinlilere kapıyı kapatan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den küstah sözler: İsrail'de gidebilecekleri çöller var

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki olayların sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimi olduğunu belirtti. Filistinlilere kapıyı sonuna kadar kapatan Sisi küstah bir ifade kullanarak "Amaç, militanlarla mücadele edilene kadar Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesiyse, o zaman İsrail'de bunun gerçekleşebileceği çöller var" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Gazze'deki olayların sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimi olduğunu savunan Sisi,"Amaç, militanlarla mücadele edilene kadar Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesiyse, o zaman İsrail'de bunun gerçekleşebileceği çöller var" dedi.

"MUHTEMEL GÜVENLİK VE İNSANİ SONUÇLARA YOL AÇACAK"

Cumhurbaşkanı Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Scholz ile İsrail- Filistin çatışması ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Sisi, "Mevcut askeri operasyonlara devam edilmesi, kontrolden çıkması muhtemel güvenlik ve insani sonuçlara yol açacak" dedi.

"BARIŞ SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞMALIYIZ"

Ülkesinin Filistin davasının askeri yöntemlerle tasfiye edilmesini reddettiğini kaydeden Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut gerilimi kontrol altına aldıktan sonra barış sürecini yeniden başlatmak için yoğun şekilde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'DE BUNUN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ ÇÖLLER VAR"

Gazze'de yaşananlara ilişkin Sisi, şunları söyledi; "Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Gazze'deki gerilimin ve barışın bozulmasının sonuçlarına Mısır'ın katlanmasını kabul etmiyoruz. Eğer amaç, militanlarla mücadele edilene kadar Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesiyse, o zaman İsrail'de bunun gerçekleşebileceği çöller var."