Filistinliler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı sokaklara döküldü

- El Halil'de İsrail saldırıları nedeniyle halk sokaklara döküldü

EL HALİL - Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle sokaklara döküldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ayrım gözetmeksizin birçok noktayı vuruyor. Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde onlarca Filistinli, bu gece Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla sokaklara döküldü. İsrail'in saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistinliler, hep bir ağızdan tekbir getirerek, "Gazze diz çökmez" ve "Aksa için canımız feda" sloganları attı.