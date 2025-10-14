Filistinli Gazeteci Şadi Ebu Sido Serbest Bırakıldı
Gazze'deki ateşkesin ardından serbest bırakılan Filistinli gazeteci Şadi Ebu Sido, ailesiyle bir araya geldi. Sido, tutukluluğu süresince ağır psikolojik işkenceye maruz kaldığını ifade etti.
Filistinli gazeteci Şadi Ebu Sido, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından serbest bırakıldı. Sido'nun serbest bırakılmasının ardından ailesiyle tekrar bir araya geldiği anlar ise kameralara yansıdı.
Sido, tutuklu olduğu süre boyunca ağır psikolojik işkenceye maruz kaldığını, İsrailli yetkililerin defalarca ailesinin öldürüldüğünü söylediğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya