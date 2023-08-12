Filistin, Mısır ve Ürdün liderleri bir araya geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yarın Mısır'ın El-Alemeyn kentinde bir araya geleceği belirtildi. Zirvede Filistin'deki son gelişmeler, uluslararası destek toplanması ve ortak bir pozisyon belirleme konuları ele alınacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yarın Mısır'ın El-Alemeyn kentinde bir araya geleceği belirtildi.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Levh, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün, Filistin ve Mısır liderlerini bir araya getirecek üçlü zirveye ilişkin bilgi verdi.

Levh, zirvede, Filistin'de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Filistin halkının çektiği sıkıntıların sona ermesi ve özgürlük, bağımsızlık ve kendi devletini kurma hakkını elde etmesi için uluslararası destek toplanması ve bu bağlamda yürütülen çalışmaların ele alınacağını aktardı.

Filistinli Büyükelçi, zirvenin amacının bölgesel, uluslararası ve Arap dünyasını ilgilendiren meselelerde istişarelerde bulunmak ve ortak bir pozisyon belirlemek olduğunu ifade etti.

Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri 17 Ocak'ta yine aynı amaçla düzenlenen zirve kapsamında Kahire'de bir araya gelmişti.