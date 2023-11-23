Filistin Kızılayı Yetkilisi İsrail Güçleri Tarafından Alıkonuldu

Filistin Kızılayı, Gazze'deki bir yetkilisinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu ve durumuna ilişkin derin endişe duyulduğunu bildirdi. Yetkilinin nerede olduğu bilinmiyor.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki bir yetkilisinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu, bilinmeyen bir yerde tutulan yetkilinin durumuna ilişkin derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olayın dün Şifa Hastanesi'nden yaralı ve hastaları tahliye eden konvoyun Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran İsrail kontrol noktasından geçişi sırasında meydana geldiği aktarıldı.

Filistin Kızılayına bağlı Han Yunus Tıp Merkezinin Başkanı Avni Hattab'ın, kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, Hattab'ın şu an nerede olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Açıklamada, Hattab'ın can güvenliğinden İsrailli yetkililerin sorumlu olduğu belirtilerek, "Filistin Kızılayı, Hattab'ın durumu konusunda derin endişe duymaktadır. Kendisinin ve tutuklanan diğer sağlık personelinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık ekiplerinin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma, sağlık ekiplerinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yaralıları tahliye eden acil servis konvoyunun 5 saat boyunca İsrail ordusu tarafından bekletildiğini ve insanların yaşamlarının riske atıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin de bulunduğu birçok sağlık çalışanını alıkoyduğunu belirtmişti.