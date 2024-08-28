Filistin Kızılayı, UNICEF'ten Çocuk Felci Aşılarını Teslim Aldı

FİLİSTİN Kızılayı (PRCS), UNICEF tarafından 4 dondurucu kutuda gönderilen çocuk felci aşılarının teslim alındığını duyurdu. Kızılay, aşılama kampanyasının 31 Ağustos'ta başlayacağını ve 7 gün süreceğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan 'poliovirüsün' tespit edildiğini duyurmuştu. BM ve ortakları tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşının altında 640 binden fazla çocuğun aşılanacağı ifade edilmişti. PRCS dün yaptığı açıklamada, "PRCS UNICEF'ten çocuk felci aşılarının bulunduğu dondurucu kutuları aldı. Teslimat, her biri aşı muhafazası için belirli gereklilikleri taşıyan 4 dondurucu kutu içeriyordu. PRCS'nin depoları, Han Yunus ve Refah kentleri için merkezi depolama görevi görüyor. Birkaç uluslararası ve yerel kuruluşla ortaklaşa yürütülen aşılama kampanyası 31 Ağustos 2024'te başlayacak ve 7 gün boyunca devam edecek ve Gazze Şeridi'ndeki 640 bin çocuğa, yaklaşık 200 bini Han Yunus ve Refah'ta olmak üzere aşı sağlanacak" dedi.