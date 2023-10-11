Filistin'e destek veren Putin, yaklaşan tehlikeye dikkat çekti: Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar
Dünya Haberleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e desteğini açıkladı. Bölgede yaşananlardan dolayı ABD'yi suçlayan Putin, "Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek panelde konuştu. İsrail'in saldırılarına değinen Putin, Filistin'e ve oradaki sivillere destek mesajı verdi.
"CİDDİ SORUNLARA YOL AÇAR"
Hamas- İsrail çatışmaları 5. gününde devam ederken, bölge yangın yerine döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Filistin'e destek vererek; "Filistin devlet kurmalı. Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar" ifadelerini kullandı.
ABD'Yİ SUÇLADI
ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Putin, "ABD bölgede tansiyonu yükseltiyor" dedi. Öte yandan Putin, ABD'nin İsrail sorunun çözme konusunda başarısız olduğunu dile getirdi.