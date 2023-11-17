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Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde can veya mal kaybı olmadı.