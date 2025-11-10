Haberler

Filipinler'de Tayfun'un Yol Açtığı Felaket: 2 Ölü, 1.5 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'de Tayfun'un Yol Açtığı Felaket: 2 Ölü, 1.5 Milyon Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fung-wong Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 2 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1.5 milyon kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Tayfunun etkisi zayıfladı ve Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor.

FİLİPİNLER'de etkili olan Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler Sivil Savunma Bürosu (OCD), 'süper tayfun' kategorisine ulaşan Fung-wong'un bölgedeki etkisinin zayıfladığını ve Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlediğini bildirdi. Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 1 milyon 500 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, kurtarma ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Bahis skandalında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis skandalında flaş gelişme! 19 isim adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın

Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye! Öyle bir şey söyledi ki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.