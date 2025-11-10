Filipinler'de Tayfun'un Yol Açtığı Felaket: 2 Ölü, 1.5 Milyon Kişi Tahliye Edildi

FİLİPİNLER'de etkili olan Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler Sivil Savunma Bürosu (OCD), 'süper tayfun' kategorisine ulaşan Fung-wong'un bölgedeki etkisinin zayıfladığını ve Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlediğini bildirdi. Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 1 milyon 500 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, kurtarma ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.