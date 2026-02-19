Haberler

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda Patlama

Güncelleme:
Filipinler'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda meydana gelen orta şiddette patlama sonrası, kraterden çıkan kül bulutları 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Bölge için tehlike alarmı seviyesinin '2' olarak korunduğu bildirilirken, tehlike bölgesine girişler yasaklandı.

FİLİPİNLER'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 16.38'de orta şiddette bir patlama yaşandığını duyurdu. Sismik kayıtlara göre; yaklaşık 2 dakika süren patlamanın ardından, kraterden çıkan koyu gri kül bulutunun 2 bin metre yüksekliğe ulaşarak güneybatı yönüne sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, piroklastik akıntıların yanardağın güney ve güneybatı yamaçlarından 1 kilometre aşağıya kadar indiği kaydedildi.

Bölgedeki alarm seviyesinin '2' (orta düzeyde volkanik hareketlilik) olarak korunduğunun bildirildiği açıklamada, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik 'kalıcı tehlike bölgesi'ne girişlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısı yinelendi.

