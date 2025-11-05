Haberler

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu Felaketi: 66 Ölü

Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya ulaştı. Cebu eyaletinde 49 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi kayıp.

FİLİPİNLER'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya ulaştığı bildirildi.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede pazar gününden bu yana etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Açıklamada, en az 10 kişinin yaralandığı, 26 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Yetkililer, Cebu eyaletinde 49 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ülke genelinde 700 binden fazla kişinin de tayfundan etkilendiği aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
