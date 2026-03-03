Haberler

Filipinler'de Helikopter Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Filipinler'in Rizal eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

FİLİPİNLER'in Rizal eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filipinler basını, başkent Manila'nın doğusundaki Rizal eyaletinde bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bölgede polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Pililla Belediye Başkanı John Masinsin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içinde 5 kişi bulunan helikopterin yerel saatle sabah 07.30 sıralarında düştüğünü kaydetti.



