Filipinler'de Doksuri Tayfunu: En Az Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in ulusal afet kurumu, Doksuri Tayfunu nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tayfun, Luzon adası ve Filipinler'in iç kesimlerinde etkili oldu ve birçok bölgede hasara yol açtı.

Filipinler'in ulusal afet kurumu, ülkeyi yağışlar ve güçlü rüzgarlarla vuran Doksuri Tayfunu nedeniyle an itibariyle en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ön incelemelere göre hayatını kaybeden kişinin, Metro Manila'nın doğusundaki bir vilayeti su altında bırakan selde boğulduğunu söyledi. Luzon adasında ve Filipinler'in iç kesimlerinde tayfunun neden olduğu kazalarda en az iki kişi yaralandı.

Doksuri Tayfunu, Luzon adası ve Filipinler'in iç kesimlerindeki sekiz bölgeyi etkiledi. NDRRMC, yerlerinden edilen yaklaşık 9.000 bölge sakininin 107 tahliye merkezinde kaldığını belirtti.

Konsey, yedi bölgede en az 46 yol ve üç köprünün sellerden etkilendiğini söyledi. Denizlerin dalgalı olması yüzünden binlerce kişi ülkedeki birçok limanda mahsur kalmış durumda.

Filipinler Atmosferik, Jeofiziki ve Astronomik Hizmetler İdaresi, Doksuri Tayfunu'nun Çarşamba günü güneş doğmadan Filipinler'in kuzeyindeki Cagayan vilayetinin Fuga adasında karaya çıktığını belirtti.

Bu yıl Filipinler'i etkileyen 5. kasırga, daha önce süper tayfunken Salı gecesi itibariyle tayfun kategorisine geriledi.

Filipinler, temel olarak Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle dünyada afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri. Bu takımada ülkesi, her yıl bazıları şiddetli ve yıkıcı olan ortalama 20 tayfunla mücadele ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor.

(XHTV)