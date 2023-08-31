İtfaiyeye yanlış adres verildi yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in Quezon kentinde depo olarak kullanılan bir evde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filipinler'in Quezon kentinde depo olarak kullanılan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yangından Korunma Bürosu Müfettişi Nahum Tarroza ikinci kattan panikle atlayan 3 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Tarroza ayrıca, muson yağmurunun yol açtığı su baskınları, yoğun trafik ve yanlış adres verilmesi nedeniyle itfaiyecilerin yaklaşık 14 dakika geciktiğini vurguladı. Barangay Tandang Sora İtfaiye Şefi Marcelo Ragundiaz ise ev sahibi ve çalışanlarının deponun arka tarafında kaldıklarını, bu nedenle yangından kaçamadıklarını aktardı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya