Haberler

Filipinler'de çöp atık sahasında çökme: 4 ölü, 12 yaralı

Filipinler'de çöp atık sahasında çökme: 4 ölü, 12 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaybolan 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

FİLİPİNLER'in Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında meydana gelen çökmede 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında önceki gün heyelan sonucu meydana gelen çökmede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan sonrası bölgede kaybolan 30'dan fazla kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sahada daha gelişmiş bir vincin kullanılması gerektiğini belirten Archival, "Yetkililer belirli bölgelerde tespit edilen yaşam belirtilerinin varlığını doğruladı, bu da dikkatli kazı çalışmalarının sürdürülmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle