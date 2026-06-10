Filipinler'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 45'e, yaralı sayısı 630'a çıktı. 17 kişi ise kayıp.
FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Filipinler basını, Sivil Savunma Bürosu'nun (OCD), Mindanao Adası bölgesinde önceki gün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, depremde 45 kişinin hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı