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FBI'dan Seçim Güvenliği Açıklaması: Rusya Kaynaklı Bomba İhbarları İle İlgili Bilgi

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden yapıldığını duyurdu. İhbarların gerçek olmadığı belirtilirken, seçim güvenliği öncelikli konular arasında vurgulandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.

FBI'dan Seçim Güvenliği Açıklaması: Rusya Kaynaklı Bomba İhbarları İle İlgili Bilgi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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