FBI, Charlie Kirk Suikastçısı Olabileceği Düşünülen Kişinin Yeni Görüntülerini Yayınladı
Güncelleme:
FBI, Utah Valley Üniversitesi'nin çatısında koştuktan sonra yere atlayan ve ormanlık alana kaçan bir kişiyi gösteren yeni bir video paylaştı. Bu kişinin Charlie Kirk'un suikastçısı olabileceği düşünülüyor.

AMERİKAN Soruşturma Bürosu (FBI), Charlie Kirk suikastçısı olduğu düşünülen kişinin Utah Valley Üniversitesi'nin çatısında koştuktan sonra yere atladığı ve ardından ormanlık alana doğru kaçtığını gösteren yeni bir video yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
