Fatih'te Gazze için Namaz ve Dua Etme Programı

Fatih'te Gazze için Namaz ve Dua Etme Programı
Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen 'Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliğinde, yüzlerce kişi gazze için dua etti. İstanbul Valisi ve Diyanet İşleri Başkanı'nın da katıldığı programda, Gazze'de hayatını kaybedenler anıldı.

FATİH'te 'Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor' çağrısıyla düzenlenen programda, İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, sabah namazının ardından Gazze için dua etti.

Fatih'te 'Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor' çağrısıyla bir program düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cami içinde saf tutan cemaat, namazın ardından ellerini semaya kaldırarak hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve siviller için dua etti.

'FİLİSTİN İÇİN YARDIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Filistin halkına maddi ve manevi yardımların etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor; dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. ve öyle bir amin diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
