Fas'ta terör ve aşırılık suçlarından hüküm giymiş kadın mahkumlar serbest bırakıldı

Fas'ta terör ve aşırılık suçlarından hüküm giymiş tüm kadın mahkumların 2017 yılından bu yana devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Fas Muhammediye Alimler Derneği Genel Sekreteri Ahmed Abbadi, Cezaevi Yönetimi ve Yeniden Entegrasyon Kurumunun düzenlediği programda konuştu.

Fas'ta, "terör ve aşırılık" suçlarından hüküm giymiş tüm kadın mahkumların 2017 yılından bu yana devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Fas Muhammediye Alimler Derneği Genel Sekreteri Ahmed Abbadi, Cezaevi Yönetimi ve Yeniden Entegrasyon Kurumunun düzenlediği programda konuştu.

Abbadi 2017 yılından bu yana uygulanan "barış programı" kapsamında, terör ve aşırılık suçlarından hükümlü tüm kadın mahkumların serbest kaldığını aktardı.

Son olarak 12 kadın mahkumun serbest bırakıldığını ifade eden Abbadi, şu ana kadar rehabilite edilen 301 kadın mahkumun salıverildiğini söyledi.

Fas, 2016 yılında, tutukluların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için gözaltı koşullarının iyileştirilmesi ve mahkumların sosyal hayata entegrasyonu için yeni bir strateji uygulayacağını duyurmuştu.

Bu strateji kapsamında 2017 yılında, cezaevi yönetimleri ve Muhammediye Alimler Derneğinin ortaklaşa uyguladığı "barış programı" kapsamında mahkumlara, dini eğitim ve psikolojik destek sağlanıyordu.