Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

- Fas'ta Filistin'e destek gösterisi

RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen gösterilerde toplanan kalabalık Filistin halkı ile dayanışma ve Fas- İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin durdurulması çağrısı yaptı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Filistin- Fas Ulusal Çalışma Derneği"nin çağrısı ile yüzlerce Faslı parlamento önünde toplandı. Aileleri ile gelen Faslılar "Aksa Tufanı" operasyonunu destekleyip, İsrail aleyhine sloganlar attı. Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu beyan eden topluluk, Fas'ın İsrail ile ilişkilerinin durdurulmasını ve Fas ile İsrail arasında 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının iptalini istedi. Atılan sloganlar ve açılan dövizlerde normalleşme sürecinin iptali üzerinde durulurken, normalleşmenin ihanet olduğu vurgulandı. Filistin-Fas Ulusal Çalışma Derneği adına konuşan Aziz Hanevi, Filistin direnişinin meşru olduğunu, İsrail ile normalleşmenin ihanet olduğunu söyledi. "Aksa Tufanı"nın meşru direnişin önemli bir halkası olduğunu ifade etti. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteriye, Fas Adalet ve Islah Hareketi eski Başkanı Abdurrahim Şeyhi de katıldı.