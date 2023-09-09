Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın deprem sonrası sokaklara çıkması yer aldı. Almanya Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.