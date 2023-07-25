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Fas, Cezayir'deki orman yangınlarındaki ölümler için başsağlığı diledi

Dünya Haberleri

Fas, Cezayir'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte başlayan yangınlarda şu ana dek 34 kişi hayatını kaybetti.

Fas, Cezayir'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarını derin üzüntüyle takip ettiği belirtildi.

Fas'ın, yangınlarda hayatını kaybedenler için Cezayir'e başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilediği ifade edildi.

Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte 23 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında şu ana dek 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, bugün 8 kentteki 15 noktada orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Abdelmajıd Amyay - Dünya

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