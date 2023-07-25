Fas, Cezayir'deki orman yangınlarındaki ölümler için başsağlığı diledi

Fas, Cezayir'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte başlayan yangınlarda şu ana dek 34 kişi hayatını kaybetti.