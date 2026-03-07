Evinin penceresinden savaşı kaydetti

Haberler

Tahran'da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na düzenlenen saldırı anı, bölgedeki bir vatandaşın penceresinden görüntülendi. ABD ve İsrail unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda, stratejik noktaların alevler içinde kaldığı görülüyor.

  • İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları'na ait stratejik hava savunma ve füze sistemlerinin yönetim merkezi yer aldı.
  • İran makamları saldırı sonrası hasar tespiti veya can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail hava unsurları tarafından hedef alındığı belirtilen Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik saldırı anları saniye saniye kaydedildi. Bölgeye yakın noktada ikamet eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamanın şiddetiyle gece karanlığının bir anda aydınlandığı ve devasa alev toplarının yükseldiği görülüyor.

STRATEJİK NOKTALAR HEDEF ALINDI

Edinilen bilgilere göre; operasyonun hedefinde İran Devrim Muhafızları'na ait stratejik hava savunma ve füze sistemlerinin yönetim merkezi yer aldı. Görgü tanıkları, gökyüzünün bir anda alev topuna döndüğünü ve patlama seslerinin şehrin pek çok noktasından duyulduğunu bildirdi.

EVİNDE OTURURKEN DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ

Saldırı anında evinde bulunan bir Tahran sakini, penceresinden dışarıdaki parlamaları ve yükselen devasa alevleri anbean kaydetti. Görüntülerde; ufuk hattında meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünün gündüz gibi aydınlandığı, yoğun dumanların gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, İran makamlarından hasar tespitine veya can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

